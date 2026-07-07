Продукти з доставкою: як безпечно замовляти їжу в інтернет-магазинах та соцмережах

Все більше українців замовляють продукти через інтернет - від супермаркетів до невеликих магазинів у соцмережах. Проте не всі продавці працюють офіційно, а це може ускладнити захист прав покупця у разі виникнення проблем.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держпродспоживслужбу.
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У Держпродспоживслужбі звернули увагу, що харчові продукти дедалі частіше продають не лише через інтернет-магазини, а й через соціальні мережі, месенджери та онлайн-платформи оголошень.
Водночас у багатьох випадках продавцями є звичайні фізичні особи, які не зареєстровані як суб'єкти господарювання. Саме це може стати проблемою, якщо покупець отримає неякісний товар або захоче подати скаргу.
У відомстві пояснили, що державний нагляд у межах своїх повноважень може здійснюватися лише щодо офіційно зареєстрованих суб'єктів господарювання.
Фахівці радять звернути увагу не лише на фотографії товару чи відгуки, а й на інформацію про продавця.
В інтернет-магазині мають бути зазначені:
Крім цього, на сторінці самого товару повинна бути інформація про його назву, склад, умови зберігання, а також оператора ринку, який відповідає за достовірність цих даних.
У Держпродспоживслужбі радять не поспішати з оформленням замовлення, якщо продавець приховує свої дані або на сторінці товару немає обов'язкової інформації.
За словами фахівців, кілька хвилин, витрачених на перевірку продавця, можуть уберегти від покупки продукції невідомого походження або неналежної якості. Саме тому українцям рекомендують обирати легальних продавців, які відкрито надають інформацію про себе та про продукцію, яку реалізують.
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