Продукти з доставкою: як безпечно замовляти їжу в інтернет-магазинах та соцмережах

Головне: Обмеження контролю: Держпродспоживслужба може здійснювати перевірки та реагувати на скарги споживачів лише щодо офіційно зареєстрованих суб’єктів господарювання.

Держпродспоживслужба може здійснювати перевірки та реагувати на скарги споживачів лише щодо офіційно зареєстрованих суб’єктів господарювання. Чек-лист покупця: Перед замовленням на сайті обов’язково слід перевірити наявність повної назви компанії, адреси, контактів та коду ЄДРПОУ/ІПН.

Перед замовленням на сайті обов’язково слід перевірити наявність повної назви компанії, адреси, контактів та коду ЄДРПОУ/ІПН. Вимоги до товару: Сторінка продукту повинна містити дані про його повний склад, чіткі умови зберігання та оператора ринку, який відповідає за якість.

Сторінка продукту повинна містити дані про його повний склад, чіткі умови зберігання та оператора ринку, який відповідає за якість. Головна порада: Фахівці закликають купувати продукти виключно у легальних продавців, які відкрито надають інформацію про себе, щоб уберегтися від їжі невідомого походження.

Чому важливо знати, хто продає продукти

У Держпродспоживслужбі звернули увагу, що харчові продукти дедалі частіше продають не лише через інтернет-магазини, а й через соціальні мережі, месенджери та онлайн-платформи оголошень.

Водночас у багатьох випадках продавцями є звичайні фізичні особи, які не зареєстровані як суб'єкти господарювання. Саме це може стати проблемою, якщо покупець отримає неякісний товар або захоче подати скаргу.

У відомстві пояснили, що державний нагляд у межах своїх повноважень може здійснюватися лише щодо офіційно зареєстрованих суб'єктів господарювання.

Що потрібно перевірити перед покупкою

Фахівці радять звернути увагу не лише на фотографії товару чи відгуки, а й на інформацію про продавця.

В інтернет-магазині мають бути зазначені:

повна назва юридичної особи або ПІБ фізичної особи-підприємця;

адреса;

контактний телефон чи електронна пошта;

код ЄДРПОУ або реєстраційний номер платника податків (якщо це передбачено законодавством).

Крім цього, на сторінці самого товару повинна бути інформація про його назву, склад, умови зберігання, а також оператора ринку, який відповідає за достовірність цих даних.

Як уникнути неприємностей

У Держпродспоживслужбі радять не поспішати з оформленням замовлення, якщо продавець приховує свої дані або на сторінці товару немає обов'язкової інформації.

За словами фахівців, кілька хвилин, витрачених на перевірку продавця, можуть уберегти від покупки продукції невідомого походження або неналежної якості. Саме тому українцям рекомендують обирати легальних продавців, які відкрито надають інформацію про себе та про продукцію, яку реалізують.