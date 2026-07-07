Продукты с доставкой: как безопасно заказывать еду в интернет-магазинах и соцсетях

Все больше украинцев заказывают продукты через интернет - от супермаркетов до небольших магазинов в соцсетях. Однако не все продавцы работают официально, а это может осложнить защиту прав покупателя в случае возникновения проблем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу .
Главное:
В Госпродпотребслужбе обратили внимание, что пищевые продукты все чаще продают не только через интернет-магазины, но и через социальные сети, мессенджеры и онлайн-платформы объявлений.
В то же время во многих случаях продавцами являются обычные физические лица, которые не зарегистрированы как субъекты хозяйствования. Именно это может оказаться проблемой, если покупатель получит некачественный товар или захочет подать жалобу.
В ведомстве пояснили, что государственный надзор в пределах своих полномочий может осуществляться только по официально зарегистрированным субъектам хозяйствования.
Специалисты советуют обратить внимание не только на фотографии товара или отзывы, но и на информацию о продавце.
В интернет-магазине должны быть указаны:
Кроме этого, на странице самого товара должна быть информация о его названии, составе, условиях хранения, а также операторе рынка, который отвечает за достоверность этих данных.
В Госпродпотребслужбе советуют не спешить с оформлением заказа, если продавец скрывает свои данные или на странице товара нет обязательной информации.
По словам специалистов, несколько минут, израсходованных на проверку продавца, могут уберечь от покупки продукции неизвестного происхождения или ненадлежащего качества. Именно поэтому украинцам рекомендуют выбирать легальных продавцов, которые открыто предоставляют информацию о себе и реализуемой продукции.
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