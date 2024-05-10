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Продукти дешевшають: як змінилися ціни в Україні

Україна, П'ятниця 10 травня 2024 15:43
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Продукти дешевшають: як змінилися ціни в Україні Фото: ціни на продукти в Україні за квітень знизилися на 0,3% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування в Україні у квітні 2024 року порівняно з березнем знизилися на 0,3%. За останній рік продукти подешевшали на 0,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подорожчали олія – на 14,9%, молоко – на 9,3%, сир та м'який сир – на 7,8%, фрукти – на 7,0%, безалкогольні напої. на 5,8%, хліб – на 5,7%, риба та продукти з риби – на 5,1%, м'ясо та м'ясопродукти – на 4,2%.

Водночас яйця подешевшали на 41,9%, соняшникова олія – на 15,4%, цукор – на 15,1%, хліб та хлібопродукти – на 2,1%, макаронні вироби – на 0,8%.

Продукти дешевшають: як змінилися ціни в Україні

Продуктова інфляція в Україні

Зростання цін на продукти в Україні суттєво сповільнилося наприкінці 2023 року завдяки рекордному врожаю, а також проблемам з експортом через західний кордон.

За прогнозом НБУ, найближчими місяцями очікується, що інфляція залишатиметься низькою, проте розгорнеться у бік помірного прискорення. До середини літа вона повернеться до цільового діапазону (5% +1 п.п.) і тимчасово вийде з нього у другому півріччі.

Це відбуватиметься як через підвищення зарплат бізнесом, відновлення споживчого попиту, так і через виснаження впливу ефектів значних урожаїв попереднього року та м'якої зими поточного року,

Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні у квітні 2024 року склало 3,2%. Це мінімальне значення з жовтня 2020 року, коли річна інфляція становила 2,6%.

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Державна служба статистики Інфляція в Україні
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