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Інфляція в Україні залишилася на мінімумі: що подешевшало та подорожчало за місяць

Україна, П'ятниця 10 травня 2024 15:00
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Інфляція в Україні залишилася на мінімумі: що подешевшало та подорожчало за місяць Фото: річна інфляція у марте 2024 року залишилася на рівні 3,2% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2024 року залишилося на рівні 3,2%. Це мінімальне значення річної інфляції із жовтня 2020 року (2,6%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за квітень ціни зросли на 0,2%, з початку року – на 1,4%.

Інфляція в Україні залишилася на мінімумі: що подешевшало та подорожчало за місяць

Ціни на товари та послуги

Продукти харчування та безалкогольні напої за рік подешевшали на 0,5%. Найбільше подорожчали олія – на 14,9%, молоко – на 9,3%, фрукти – на 7,0%, сир та м'який сир – на 7,8%.

Водночас яйця подешевшали на 41,9%, олія - на 15,4%, цукор - на 15,1%, овочі - на 13,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 8,0%, на одяг та взуття – впали на 6,2%.

Інфляція в Україні залишилася на мінімумі: що подешевшало та подорожчало за місяць

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 12,9%.

Ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку знизилися на 0,6%, охорона здоров'я подорожчала на 9,5%, транспорт – на 9,0% (в т.ч. паливо на 18,1%), ціни на зв'язок зросли на 0,3%, на відпочинок та культуру впали на 2,3%, освіта подорожчала на 11,8%, ресторани та готелі подорожчали на 10,9%, різні товари та послуги на 8,7%.

Інфляція в Україні залишилася на мінімумі: що подешевшало та подорожчало за місяць

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у березні 2024 року сповільнилося до 3,2%. Головною причиною уповільнення став рекордний урожай минулого року.

У квітні НБУ покращив прогноз щодо інфляції до 8,2%. НБУ прогнозує помірне посилення інфляційного тиску цього року з огляду на очікуване вичерпання ефектів великих урожаїв попереднього року, подальше відновлення споживання та підвищення видатків бізнесу в умовах війни.

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