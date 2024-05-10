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Продукты дешевеют: как изменились цены в Украине

Украина, Пятница 10 мая 2024 15:43
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Продукты дешевеют: как изменились цены в Украине Фото: цены на продукты в Украине за апрель снизились на 0,3% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в Украине в апреле 2024 года по сравнению с мартом снизились на 0,3%. За последний год продукты подешевели на 0,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали масло - на 14,9%, молоко - на 9,3%, сыр и творог - на 7,8%, фрукты - на 7,0%, безалкогольные напитки - на 5,8%, хлеб - на 5,7%, рыба и продукты из рыбы - на 5,1%, мясо и мясопродукты - на 4,2%.

В то же время яйца подешевели на 41,9%, подсолнечное масло - на 15,4%, сахар - на 15,1%, хлеб и хлебопродукты - на 2,1%, макаронные изделия - на 0,8%.

Продукты дешевеют: как изменились цены в Украине

Продуктовая инфляция в Украине

Рост цен на продукты в Украине существенно замедлился в конце 2023 года благодаря рекордному урожаю, а также проблемам с экспортом через западную границу.

По прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы ожидается, что инфляция будет оставаться низкой, однако развернется в сторону умеренного ускорения. К середине лета она вернется в целевой диапазон (5% +1 п.п.) и временно выйдет из него во втором полугодии.

Это будет происходить как из-за повышения зарплат бизнесом, возобновления потребительского спроса, так и из-за истощения влияния эффектов значительных урожаев предыдущего года и мягкой зимы текущего года,

Напомним, рост потребительских цен в Украине в апреле 2024 года составил 3,2%. Это минимальное значение с октября 2020 года, когда годовая инфляция составила 2,6%.

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Государственная служба статистики Инфляция в Украине
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