Продукты дешевеют: как изменились цены в Украине

Средние цены на продукты питания в Украине в апреле 2024 года по сравнению с мартом снизились на 0,3%. За последний год продукты подешевели на 0,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали масло - на 14,9%, молоко - на 9,3%, сыр и творог - на 7,8%, фрукты - на 7,0%, безалкогольные напитки - на 5,8%, хлеб - на 5,7%, рыба и продукты из рыбы - на 5,1%, мясо и мясопродукты - на 4,2%.

В то же время яйца подешевели на 41,9%, подсолнечное масло - на 15,4%, сахар - на 15,1%, хлеб и хлебопродукты - на 2,1%, макаронные изделия - на 0,8%.

Продуктовая инфляция в Украине

Рост цен на продукты в Украине существенно замедлился в конце 2023 года благодаря рекордному урожаю, а также проблемам с экспортом через западную границу.

По прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы ожидается, что инфляция будет оставаться низкой, однако развернется в сторону умеренного ускорения. К середине лета она вернется в целевой диапазон (5% +1 п.п.) и временно выйдет из него во втором полугодии.

Это будет происходить как из-за повышения зарплат бизнесом, возобновления потребительского спроса, так и из-за истощения влияния эффектов значительных урожаев предыдущего года и мягкой зимы текущего года,