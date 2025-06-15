Продукт №1, який покращить вашу пам'ять і концентрацію: достатньо аромату

Хвороба Альцгеймера є найпоширенішою причиною деменції серед людей похилого віку. Це невиліковне та постійно прогресуюче нейродегенеративне захворювання, яке переважно вражає гіпокамп і кору головного мозку.

Як покращити пам'ять і концентрацію, розповідає РБК-Україна з посиланням на Strona Zdrowia.

Який продукт допоможе зберегти когнітивні функції

Розмарин (Rosmarinus officinalis) - цінна кулінарна спеція. Однак, він також отримує все більше визнання за свої цілющі властивості, особливо щодо здоров'я мозку, запалення та імунної функції. Дослідження показують, що розмарин може допомогти в лікуванні хвороби Альцгеймера.

Раніше розмарин пов'язували з покращенням пам'яті та концентрації. У Стародавній Греції та Римі студенти та вчені використовували розмарин для покращення концентрації та пам'яті. Однак одне сучасне дослідження показало, що сам аромат розмарину допомагає роботі мозку.

Аромат розмарину рятує

"В одному дослідженні люди, які вдихали аромат розмарину, краще запам'ятовували речі, ніж ті, хто перебував у середовищі без запаху", - повідомив старший викладач фармації Кінгстонського університету.

Камдар вважає, що розмарин працює таким чином, тому що він покращує кровообіг, зокрема в мозку. Це дозволяє мозку отримувати більше кисню та поживних речовин, що допомагає мислити ясніше.

Ба більше, розмарин також має заспокійливий ефект. Деякі дослідження показують, що його сам аромат може розслабити та покращити якість сну. Менше стресу означає кращу концентрацію та легшу пам'ять.

Розмарин містить сполуки, які взаємодіють з нейромедіаторами мозку. Одна з таких сполук, 1,8-цинеол, допомагає запобігти розпаду ацетилхоліну, хімічної речовини мозку, необхідної для навчання та пам’яті. Зберігаючи ацетилхолін, розмарин може допомогти підтримувати когнітивні здібності, особливо з віком.

Ця трава також містить антиоксиданти, які захищають клітини мозку від пошкоджень, спричинених оксидативним стресом, що є основним фактором когнітивного зниження.

"Розмарин багатий на фітохімічні речовини, рослинні сполуки з корисними для здоров'я властивостями. Однією з найпотужніших є карнозова кислота, антиоксидант та протизапальний засіб, який допомагає захистити клітини мозку від пошкоджень, особливо від пошкоджень, пов'язаних з хворобою Альцгеймера", - повідомляє експерт.