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Продукт №1, который улучшит вашу память и концентрацию: достаточно аромата

Воскресенье 15 июня 2025 16:46
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Продукт №1, который улучшит вашу память и концентрацию: достаточно аромата Фото: Розмарин помогает улучшить память (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Болезнь Альцгеймера является самой распространенной причиной деменции среди пожилых людей. Это неизлечимое и постоянно прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое преимущественно поражает гиппокамп и кору головного мозга.

Как улучшить память и концентрацию, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Strona Zdrowia.

Какой продукт поможет сохранить когнитивные функции

Розмарин (Rosmarinus officinalis) - ценная кулинарная специя. Однако, он также получает все большее признание за свои целебные свойства, особенно в отношении здоровья мозга, воспаления и иммунной функции. Исследования показывают, что розмарин может помочь в лечении болезни Альцгеймера.

Ранее розмарин связывали с улучшением памяти и концентрации. В Древней Греции и Риме студенты и ученые использовали розмарин для улучшения концентрации и памяти. Однако одно современное исследование показало, что сам аромат розмарина помогает работе мозга.

Аромат розмарина спасает

"В одном исследовании люди, которые вдыхали аромат розмарина, лучше запоминали вещи, чем те, кто находился в среде без запаха", - сообщил старший преподаватель фармации Кингстонского университета.

Камдар считает, что розмарин работает таким образом, потому что он улучшает кровообращение, в частности в мозге. Это позволяет мозгу получать больше кислорода и питательных веществ, что помогает мыслить яснее.

Более того, розмарин также обладает успокаивающим эффектом. Некоторые исследования показывают, что его сам аромат может расслабить и улучшить качество сна. Меньше стресса означает лучшую концентрацию и легкую память.

Розмарин содержит соединения, которые взаимодействуют с нейромедиаторами мозга. Одно из таких соединений, 1,8-цинеол, помогает предотвратить распад ацетилхолина, химического вещества мозга, необходимого для обучения и памяти. Сохраняя ацетилхолин, розмарин может помочь поддерживать когнитивные способности, особенно с возрастом.

Эта трава также содержит антиоксиданты, которые защищают клетки мозга от повреждений, вызванных оксидативным стрессом, что является основным фактором когнитивного снижения.

"Розмарин богат фитохимическими веществами, растительными соединениями с полезными для здоровья свойствами. Одним из самых мощных является карнозовая кислота, антиоксидант и противовоспалительное средство, которое помогает защитить клетки мозга от повреждений, особенно от повреждений, связанных с болезнью Альцгеймера", - сообщает эксперт.

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