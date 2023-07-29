UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Продовжують прибувати. В ДПСУ розповіли, скільки "вагнерівців" наразі в Білорусі

Фото: "вагнерівці" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На територію Білорусі продовжують прибувати найманці ПВК "Вагнера". Наразі в країні нараховується трохи більше 5 тисяч "вагнерівців".

Про це розповів речник Держприкордонної служби Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як відзначив Демченко, Білорусь підтримує Росію, надаючи країні-окупанту свої полігони, інфраструктуру, в тому ж числі й щодо розміщення "вагнерівців", а не лише підрозділів регулярної армії.

Водночас будь-яких переміщень ворожих військ чи найманців буля кордону з Україною не спостерігається. Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

"Підрозділи розвідки України, а це і розвідка ДПСУ, активно відстежують подальшу ситуацію, наскільки вона може змінитися і нести загрозу Україні. Але на даний момент та кількість представників ПВК Вагнер на території Білорусі значної загрози Україні не становить", - додав речник ДПСУ.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії, найманців почали переміщувати на територію Білорусі відповідно до домовленості з Олександром Лукашенко.

Вже 15 липня ДПСУ зафіксувала велику колону "вагнерівців", яка прибула до країни.

Як відзначав Демченко, найманців Білорусь може використати для провокацій. Також Лукашенко нещодавно заявляв, що "вагнерівці" нібито хочуть на "екскурсію до Варшави та Жешува".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьДПСУВійна в УкраїніВагнерівці