RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Продолжают прибывать. В ГПСУ рассказали, сколько "вагнеровцев" сейчас в Беларуси

Фото: "вагнеровцы" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На территорию Беларуси продолжают прибывать наемники ЧВК "Вагнера". В настоящее время в стране насчитывается чуть более 5 тысяч "вагнеровцев".

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как отметил Демченко, Беларусь поддерживает Россию, предоставляя стране-оккупанту свои полигоны, инфраструктуру, в том числе и по размещению "вагнеровцев", а не только подразделений регулярной армии.

В то же время каких-либо перемещений вражеских войск или наемников возле границы с Украиной не наблюдается. Ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинами.

"Подразделения разведки Украины, а это и разведка ГПСУ, активно отслеживают дальнейшую ситуацию, насколько она может измениться и нести угрозу Украине. Но на данный момент то количество представителей ЧВК Вагнер на территории Беларуси значительной угрозы Украине не представляет", - добавил спикер ГПСУ.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России, наемников начали перемещать на территорию Беларуси в соответствии с договоренностью с Александром Лукашенко.

Уже 15 июля ГПСУ зафиксировала большую колонну "вагнеровцев", которая прибыла в страну.

Как отмечал Демченко, наемников Беларусь может использовать для провокаций. Также Лукашенко недавно заявлял, что "вагнеровцы" якобы хотят на "экскурсию в Варшаву и Жешув".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьДПСУВойна в УкраинеВагнеровцы