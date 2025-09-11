Продовжується тиск на депутатів опозиційних фракцій, щоб заблокувати роботу Київради, - Кличко

За його словами, продовжуються політичні переслідування депутатів, опозиційних до центральної влади фракцій Київради, чиниться психологічний тиск через надумані кримінальні провадження.

"Наразі шириться інформація щодо підготовки до обшуків та вручення підозр, зокрема, депутатам Бродському, Андрусишину, Домогальському, Ємцю, Мусі та Маленку. Тобто робиться все, щоб Київрада не працювала", - заявив він.

Мер зазначив, що приводом стало начебто безпідставне відшкодування коштів за відрядження депутатів. А мета, за словами Кличка, - дестабілізувати роботу депутатського корпусу та заблокувати ухвалення важливих для життєзабезпечення столиці рішень.

Віталій Кличко звернувся до правоохоронців і нагадав про відповідальність.

"Хочу звернутися до правоохоронців: за всі антизаконні дії, які вони чинять за політичним замовленням, все одно доведеться відповідати. По закону!" - наголосив Кличко.