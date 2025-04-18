Тиск влади на самоврядування призводить до проблем у життєзабезпеченні міст, - Кличко

Центральна влада чинить тиск на місцеве самоврядування, щоб зачистити політичне поле до виборів. Така ситуація сьогодні пливає, зокрема, на життєзабезпечення міст.

"Сьогодні, коли в країні триває війна, центральна влада чинить тиск на місцеве самоврядування. Зрозуміло, що мета одна – підготовка до виборів та зачистка політичного поля. Хоча, здавалося б, сьогодні, як ніколи, треба бути об’єднаними, консолідувати свої зусилля, щоб досягти миру в країні", – зазначив Кличко.

Він підкреслив, що політична складова впливає на все. Зокрема, і на процеси життєзабезпечення столиці, розвиток інфраструктури міста, комфорт киян тощо.

"Коли блокують проєкти, аби в Кличка не вийшло. Коли розповсюджують відверту брехню чи маніпулюють, що чогось робити не треба. Це ж не про киян думають! Але ми робимо все, що в наших силах, в цій ситуації. І будемо робити!", – наголосив Кличко.

Мер столиці повідомив, що з 2019 року по І квартал 2025-го правоохоронні органи розпочали понад 1500 кримінальних проваджень відносно співробітників КМДА та структурних підрозділів. Із них за 2025 рік вже понад 70. Із 2019 року в адміністрації провели понад 1200 обшуків, вилучили тонни документів, вручили більше 300 підозр.

"В той же час загальна кількість обвинувальних вироків, які набрали законної сили, за нашою інформацією, – 4. Обшуки проводять на роботі, вдома, в автомобілях та у рідних. При цьому все це широко висвітлюють у ЗМІ, де людей уже визначають без рішення суду винними. У слідчих діях задіяні всі силові структури України – загальнодержавні, міські та правоохоронці з інших областей. Ця діяльність вже перетворилась на репресивну, основною метою якої є дискредитація столичної влади та параліч життєдіяльності в місті", – зазначив Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко заявляв про те, що у Києві відбувається спроба розбалансувати владу. Це дестабілізує управління містом і створює загрозу життєзабезпеченню столиці, наголосив Кличко. Він звернувся до президента не допустити руйнування місцевого самоврядування - основи демократії.