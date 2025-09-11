RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Продолжается давление на депутатов оппозиционных фракций, чтобы заблокировать работу Киевсовета, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Власть продолжает преследовать и давить на оппозиционных депутатов, чтобы заблокировать работу Киевсовета. В частности, распространяется информация об обысках и вручении подозрений целому ряду депутатов горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, продолжаются политические преследования депутатов, оппозиционных к центральной власти фракций Киевсовета, оказывается психологическое давление через надуманные уголовные производства.

"Сейчас распространяется информация о подготовке к обыскам и вручению подозрений, в частности, депутатам Бродскому, Андрусишину, Домогальскому, Емцу, Мухе и Маленко. То есть делается все, чтобы Киевсовет не работал", - заявил он.

Мэр отметил, что поводом стало якобы безосновательное возмещение средств за командировки депутатов. А цель, по словам Кличко, - дестабилизировать работу депутатского корпуса и заблокировать принятие важных для жизнеобеспечения столицы решений.

Виталий Кличко обратился к правоохранителям и напомнил об ответственности.

"Хочу обратиться к правоохранителям: за все антизаконные действия, которые они совершают по политическому заказу, все равно придется отвечать. По закону!" - подчеркнул Кличко.

 

Что этому предшествовало

Ранее Кличко заявил, что в Киеве происходит попытка блокирования работы местного самоуправления и узурпации власти. Заложниками этой ситуации становятся киевляне, подчеркнул мэр. Тогда он обратился к президенту Украины, чтобы не допустить уничтожения местного самоуправления как одного из базовых принципов демократии.

В частности, мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что власть усилила давление на столичных депутатов, чтобы сорвать работу Киевсовета, признать его недееспособным и передать полномочия военной администрации.

Виталий КличкоКиевКиевсовет