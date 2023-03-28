Продовжуємо працювати над миром в Україні: Німеччина і Нідерланди зробили спільну заяву

Згідно з їх спільною заявою, країни планують надавати постійну гуманітарну та фінансову допомогу, а також забезпечити належну підготовку військових, щоб Україна могла захистити свої інтереси.

Німеччина та Нідерланди домовилися про подальшу спільну військову підтримку України та перевірку можливостей спільної закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Крім того, обидві країни зобов'язалися продовжувати чинити тиск на Росію для припинення війни та зміцнення обмежувальних заходів, де це можливо.

У заяві очільники двох країн також зазначили, що необхідно провести належне розслідування злочинів, скоєних в Україні, та судове переслідування винних на національному або міжнародному рівні. Вони закликають до виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка рекомендує заснування реєстру збитків для документації шкоди, заподіяної нападом Росії на Україну.

Крім того, Німеччина та Нідерланди підтримують розслідування Міжнародного кримінального суду та вітають створення Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України. Вони закликають до виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН, в якій рекомендується заснування реєстру збитків для документації шкоди, заподіяної нападом російської федерації на Україну.

Також обидві країни підкреслюють намір зупинити викрадення українських дітей російськими загарбниками.