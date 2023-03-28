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Продолжаем работать над миром в Украине: Германия и Нидерланды сделали совместное заявление

Фото: Нидерланды и Германия пообещали продолжить оказывать помощь Украине (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Германия и Нидерланды обещают продолжать оказывать помощь Украине, в том числе военную технику, и соблюдать антироссийские санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление стран .

Согласно их совместному заявлению страны планируют оказывать постоянную гуманитарную и финансовую помощь, а также обеспечить надлежащую подготовку военных, чтобы Украина могла защитить свои интересы.

Германия и Нидерланды договорились о дальнейшей совместной военной поддержке Украины и проверке возможностей совместной закупки боеприпасов для ВСУ. Кроме того, обе страны обязались продолжать оказывать давление на Россию для прекращения войны и укрепления ограничительных мер, где это возможно.

В заявлении главы двух стран также отметили, что необходимо провести надлежащее расследование преступлений, совершенных в Украине и судебное преследование виновных на национальном или международном уровне. Они призывают к выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, рекомендующей учреждение реестра ущерба для документации ущерба, причиненного нападением России на Украину.

Кроме того, Германия и Нидерланды поддерживают расследование Международного уголовного суда и приветствуют создание Международного центра преследования за преступление агрессии против Украины. Они призывают к выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой рекомендуется учреждение реестра ущерба для документации ущерба, причиненного нападением российской федерации на Украину.

Также обе страны подчеркивают намерение остановить похищение украинских детей российскими захватчиками.

Напомним, что Германия заявила о намерении увеличить военную помощь Украине до 15 миллиардов евро.

А правоохранители Нидерландов возбудили 45 дел по ряду компаний и частных лиц по подозрению обхода санкций против России.

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