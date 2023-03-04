У Нідерландах відкрили 45 проваджень щодо фактів обходу санкцій проти РФ

Правоохоронці Нідерландів підозрюють низку компаній та приватних осіб в обході санкцій проти Росії. За перший рік санкцій було порушено 45 кримінальних справ.

"На кінець 2022 року було зафіксовано 27 фактів обходу санкцій проти РФ. Слід очікувати, що чим довше діятимуть санкції, тим більше фактів обходу буде зафіксовано", - заявив Мартенс.

З 45 кримінальних розслідувань, які зараз ведуться, 29 пов'язані з порушеннями імпортних та експортних санкцій. Інші розслідування стосуються порушень фінансових санкцій. Видання зазначає, що відомо про одну людину, справу щодо якої було передано до суду. Дмитро К. підозрюється в експорті мікрочіпів і, можливо, дронів до Росії, зокрема через Казахстан.

Митниця повідомила, що за рік провела понад 100 тисяч перевірок підсанкційних товарів і 357 разів правоохоронці перевіряли речі більш ретельно. Мова йде про предмети розкоші, такі як спортивний одяг, але також було знайдено товари військового призначення або деталі для гелікоптерів.

У період із березня по листопад 2022 року вартість експорту з Нідерландів збільшилася на 142% порівняно з тим самим періодом роком раніше. Вартість експорту з Киргизстану до Росії збільшилася за цей період на 233%.

"Важко довести, що товари призначені для Росії, якщо у накладних зазначено, що вони йдуть до іншої країни. Тоді ми маємо довести, що це насправді фіктивна схема і що ці речі зрештою призначені для Росії. Це складно з'ясувати", - додав представник прокуратури.