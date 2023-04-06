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Продовжує створювати альтернативну реальність. Росія сфабрикувала відео з засідання Радбезу ООН

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Україна, Четвер 06 квітня 2023 20:48
Продовжує створювати альтернативну реальність. Росія сфабрикувала відео з засідання Радбезу ООН Фото: Росія сфабрикувала відео з засідання Радбезу ООН (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни сфабрикували відео з засідання Радбезу ООН за формулою Арії, щоб приховати свій провал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Twitter кореспондента CBS News в ООН Памели Фальк.

На відео, що надала кореспондент видно, що коли російська уповноважена з прав дітей в ООН Марія Львова-Бєлова почала розповідати, що Росія нібито евакуює українських дітей заради їх безпеки, представники США, Великобританії, Албанії та Мальти просто вийшли з залу.

Проте росіяни вигадали й створили власну версію цієї події. За їх сценарієм, Львову-Бєлову вислухали, а момент з демаршем просто вирізали з трансляції. Львова-Бєлова долучалась до засідання онлайн, адже у разі в'їзду за межі РФ може бути арештована.

Нагадаємо, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Белової. ЇЇ звинувачують у викраденні українських дітей.

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