Продовжує створювати альтернативну реальність. Росія сфабрикувала відео з засідання Радбезу ООН

На відео, що надала кореспондент видно, що коли російська уповноважена з прав дітей в ООН Марія Львова-Бєлова почала розповідати, що Росія нібито евакуює українських дітей заради їх безпеки, представники США, Великобританії, Албанії та Мальти просто вийшли з залу.

