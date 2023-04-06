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Продолжает создавать альтернативную реальность. Россия сфабриковала видео с заседания Совбеза ООН

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Украина, Четверг 06 апреля 2023 20:48
Продолжает создавать альтернативную реальность. Россия сфабриковала видео с заседания Совбеза ООН Фото: Россия сфабриковала видео с заседания Совбеза ООН (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Россияне сфабриковали видео с заседания Совбеза ООН по формуле Арии, чтобы скрыть свой провал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter корреспондента CBS News в ООН Памелы Фальк.

На видео, предоставленном корреспондентом, видно, что когда российская уполномоченная по правам детей в ООН Мария Львова-Белова начала рассказывать, что Россия якобы эвакуирует украинских детей ради их безопасности, представители США, Великобритании, Албании и Мальты просто вышли из зала.

Однако россияне придумали и создали собственную версию этого события. По их сценарию Львову-Белову выслушали, а момент с демаршем просто вырезали из трансляции. Львова-Белова присоединялась к заседанию онлайн, ведь в случае въезда из РФ может быть арестована.

Напомним, международный уголовный суд выдал ордер на арест уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львово-Беловой. Ее обвиняют в похищении украинских детей.

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