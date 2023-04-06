Продолжает создавать альтернативную реальность. Россия сфабриковала видео с заседания Совбеза ООН

Россияне сфабриковали видео с заседания Совбеза ООН по формуле Арии, чтобы скрыть свой провал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter корреспондента CBS News в ООН Памелы Фальк.

На видео, предоставленном корреспондентом, видно, что когда российская уполномоченная по правам детей в ООН Мария Львова-Белова начала рассказывать, что Россия якобы эвакуирует украинских детей ради их безопасности, представители США, Великобритании, Албании и Мальты просто вышли из зала.

#Breaking Russian official wanted by IntlCrimCourt claims @UN that Russian kids are kidnapped for their safety



See walkout by US & UK, Albania & Malta walkout and Russia's version of the meeting



Russian children who escaped Russia & Ukraine UN На самом деле… pic.twitter.com/QxyE2zy8Pd — Pamela Falk CBS News Correspondent United Nations (@PamelaFalk) April 6, 2023

Однако россияне придумали и создали собственную версию этого события. По их сценарию Львову-Белову выслушали, а момент с демаршем просто вырезали из трансляции. Львова-Белова присоединялась к заседанию онлайн, ведь в случае въезда из РФ может быть арестована.

Напомним, международный уголовный суд выдал ордер на арест уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львово-Беловой. Ее обвиняют в похищении украинских детей.

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