Продовжить лінію захисту України: Зеленський анонсував нові рішення РНБО

СБУ, ДБР й Офіс генерального прокурора мають значні успіхи у захисті України від зрадників. РНБО також готує рішення, щоб продовжити лінію захисту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
"Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора мають значні результати у захисті нашої держави від тих, хто працював на державу-агресора. Будуть і відповідні кроки РНБО, що продовжують нашу лінію захисту держави", - заявив президент.
Нагадаємо, РбК-Україна писало про те, що президент Володимир Зеленський також провів кілька нарад із представниками сектору оборони та правоохоронних органів.
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