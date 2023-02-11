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Продолжит линию защиты Украины: Зеленский анонсировал новые решения СНБО

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ, ГБР и Офис генерального прокурора имеют значительные успехи в защите Украины от предателей. СНБО также готовит решение, чтобы продолжить линию защиты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Офис генерального прокурора имеют значительные результаты в защите нашего государства от тех, кто работал на государство-агрессора. Будут и соответствующие шаги СНБО, продолжающие нашу линию защиты государства", - заявил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Владимир Зеленский также провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов.

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