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Продовжимо допомагати Україні. Білий дім засудив сьогоднішній удар РФ по будинку в Дніпрі

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Дніпро, Субота 14 січня 2023 22:10
Продовжимо допомагати Україні. Білий дім засудив сьогоднішній удар РФ по будинку в Дніпрі Фото: Білий дім засудив сьогоднішній удар РФ по будинку в Дніпрі (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати засудили російські бомбардування України у суботу, 14 січня, внаслідок яких була атакована багатоповерхівка у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Білого дому, яку приводить CNN.

"Ці удари є ще одним прикладом жорстокої та варварської війни, яку веде Росія, завдаючи ударів по життєво важливій інфраструктурі України, яка забезпечує світлом та теплом українське громадянське населення", - йдеться у заяві.

За словами представника Ради національної безпеки, Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні те, що їй необхідно для самооборони, включаючи системи протиповітряної оборони.

"Ми продовжимо нашу роботу щодо притягнення російських сил до відповідальності за їхні воєнні злочини та злочини", - додали у Білому домі.

У США зазначили, що Росія продовжує недооцінювати силу та рішучість українського народу, і ці останні спроби його деморалізувати вкотре зазнають невдачі.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 січня, російські окупанти застосували ракету Х-22 для удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Раніше повідомлялось, що сьогодні російські війська вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі, внаслідок чого було зруйновано цілий під'їзд будинку.

Пізніше стало відомо, що поранення отримали щонайменше 60 людей. Серед них 12 дітей.

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