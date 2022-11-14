Продолжим бороться. Залужный ответил генералу США Милли на заявление о переговорах с РФ

Украина продолжит бороться и не примет никаких переговоров с РФ, пока оккупационные войска все еще находятся на ее территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в Telegram .

По словам Залужного он провел телефонные переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и поблагодарил его за помощь, которую Соединенные Штаты предоставляют Украине.

"Заверил, что мы будем бороться, пока хватит сил. Наша цель - освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно - Россия должна оставить все захваченные территории", - написал Залужный по итогам переговоров.

Также он добавил, что проинформировал своего американского коллегу про оперативную обстановку и первоочередные потребности наших военных.