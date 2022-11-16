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Продовження зернової угоди: в ООН бачать привід для стриманого оптимізму

Фото: в ООН бачать причини для обережного оптимізму щодо зернової оборудки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В ООН вбачають причини для обережного оптимізму щодо продовження "зернової ініціативи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про це повідомило джерело в продовольчій комісії ООН, яке побажало залишитися неназваним. Підписана наприкінці липня зернова угода дозволила Україні експортувати близько 10 мільйонів тонн агропродукції, що зменшило міжнародні ціни на продовольство.

Повідомляється, що Росія та Україна близькі до продовження "зернової угоди". В обмін на це Захід пропонує РФ постачати аміак трубопроводом, який прокладено в Україні.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що в Женеві почалися переговори між російською делегацією та високопосадовцями ООН з приводу невдоволення Москви угодою щодо експорту зерна з Чорного моря.

Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш сподівається, що Росія вирішить продовжити "зернову угоду", яка дозволяє експортувати зерно з України Чорним морем.

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