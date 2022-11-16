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Продление зерновой сделки: в ООН видят повод для сдержанного оптимизма

Фото: в ООН видят причины для осторожного оптимизма по зерновой сделке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В ООН видят причины для осторожного оптимизма в отношении продления "зерновой инициативы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Об этом сообщил источник в продовольственной комиссии ООН, который пожелал остаться неназванным. Подписанное в конце июля зерновое соглашение позволило Украине экспортировать около 10 миллионов тонн агропродукции, что снизило международные цены на продовольствие.

Сообщается, что Россия и Украина близки к продлению "зерновой сделки". В обмен на это Запад предлагает РФ поставлять аммиак по трубопроводу, который проложен в Украине.

Напомним, 11 ноября стало известно, что в Женеве начались переговоры между российской делегацией и высокопоставленными должностными лицами ООН по поводу недовольства Москвы соглашением по экспорту зерна из Черного моря.

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш надеется, что Россия решит продлить "зерновую сделку", которая позволяет экспортировать зерно из Украины по Черному морю.

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ООН