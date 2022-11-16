Продление зерновой сделки: в ООН видят повод для сдержанного оптимизма

В ООН видят причины для осторожного оптимизма в отношении продления "зерновой инициативы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Об этом сообщил источник в продовольственной комиссии ООН, который пожелал остаться неназванным. Подписанное в конце июля зерновое соглашение позволило Украине экспортировать около 10 миллионов тонн агропродукции, что снизило международные цены на продовольствие.

Сообщается, что Россия и Украина близки к продлению "зерновой сделки". В обмен на это Запад предлагает РФ поставлять аммиак по трубопроводу, который проложен в Украине.