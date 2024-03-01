Продовження захисту у Чехії: як біженцям підтвердити місце проживання

У Чехії триває онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту. Щоб продовжити візи до 2025 року, біженцям цього року треба буде підтвердити місце проживання.
Які документи для цього потрібно надати українцям, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Під час другого етапу продовження захисту українським біженцям треба приходити на вклейку візи до відділення МВС з підтвердженим місцем проживання. Це офіційна форма з підписом власника нерухомості.
Які документи можна подавати біженцям, якщо житло надає власник нерухомості, а які – якщо представник власника, роз'яснили на порталі для іноземців FRS.
Якщо житло надає власник, біженцям достатньо надати договір оренди або форму підтвердження про наявність житла із офіційно завіреним підписом власника або співвласника.
Якщо людина, яка надає житло в оренду, не є власником нерухомості, де проживають українці, потрібні додаткові документи. Це може бути договір суборенди або форма підтвердження про наявність житла. У такому випадку біженцям треба:
Підтвердити наявність житла можна й так:
Формуляр можна завантажити з Інформаційного порталу для іноземців. Підпис власника треба офіційно завірити. Завірення найчастіше можна зробити на пошті або в деяких муніципальних установах.
Нагадаємо, ми писали, що буде з українцями у Чехії після березня 2025 року. Міністр внутрішніх справ назвав умови.
Також ми розповідали, що українцям можуть анулювати тимчасовий захист у Чехії. Це стосується людей, які мають довгострокові візи в інші країни.
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