RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Продление защиты в Чехии: как беженцам подтвердить место проживания

Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Чехии продолжается онлайн-регистрация на продление временной защиты. Чтобы продлить визы до 2025 года, беженцам в этом году нужно будет подтвердить место жительства.

Какие документы для этого нужно предоставить украинцам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Во время второго этапа продления защиты украинским беженцам нужно приходитьна вклейку визы в отделение МВД с подтвержденным местом жительства. Это официальная форма с подписью владельца недвижимости.

Какие документы можно подавать беженцам, если жилье предоставляет собственник недвижимости, а какие – если представитель собственника, разъяснили на портале для иностранцев FRS.

Если жилье предоставляет собственник, беженцам достаточно предоставить договор аренды или форму подтверждения о наличии жилья с официально заверенной подписью собственника или совладельца.

Если человек, который предоставляет жилье в аренду, не является владельцем недвижимости, где проживают украинцы, нужны дополнительные документы. Это может быть договор субаренды или форма подтверждения о наличии жилья. У таком случае беженцам нужно:

  • предоставить официально заверенную копию действительного договора субаренды;
  • в случае, если члены семьи имеют общую дату визита в одно отделение и проживают у одного лица, предоставляющего жилье, подтвердить наличие жилья можно только одним договором субаренды (в договоре не обязательно должны быть указаны все люди). Подписи на договоре субаренды не нужноофициально заверять.

Подтвердить наличие жилья можно и так:

  • если жилье предоставляет физическое лицо, нужно использовать формуляр для физических лиц;
  • если юридическое лицо – формуляр для юридических лиц.

Формуляр можно скачать с Информационного портала для иностранцев. Подпись владельца нужно официально заверить. Заверение чаще всего можно сделать на почте или в некоторых муниципальных учреждениях.

Напомним, мы писали, что будет с украинцами в Чехии после марта 2025 года. Министр внутренних дел назвал условия.

Также мы рассказывали, что украинцам могут аннулировать временную защиту в Чехии. Это касается людей, имеющих долгосрочные визы в другие страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияДокументы