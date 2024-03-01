Продление защиты в Чехии: как беженцам подтвердить место проживания

Во время второго этапа продления защиты украинским беженцам нужно приходитьна вклейку визы в отделение МВД с подтвержденным местом жительства. Это официальная форма с подписью владельца недвижимости.

Какие документы можно подавать беженцам, если жилье предоставляет собственник недвижимости, а какие – если представитель собственника, разъяснили на портале для иностранцев FRS.

Если жилье предоставляет собственник, беженцам достаточно предоставить договор аренды или форму подтверждения о наличии жилья с официально заверенной подписью собственника или совладельца.

Если человек, который предоставляет жилье в аренду, не является владельцем недвижимости, где проживают украинцы, нужны дополнительные документы. Это может быть договор субаренды или форма подтверждения о наличии жилья. У таком случае беженцам нужно:

предоставить официально заверенную копию действительного договора субаренды;

в случае, если члены семьи имеют общую дату визита в одно отделение и проживают у одного лица, предоставляющего жилье, подтвердить наличие жилья можно только одним договором субаренды (в договоре не обязательно должны быть указаны все люди). Подписи на договоре субаренды не нужноофициально заверять.

Подтвердить наличие жилья можно и так:

если жилье предоставляет физическое лицо, нужно использовать формуляр для физических лиц;

если юридическое лицо – формуляр для юридических лиц.

Формуляр можно скачать с Информационного портала для иностранцев. Подпись владельца нужно официально заверить. Заверение чаще всего можно сделать на почте или в некоторых муниципальных учреждениях.