Продление защиты в Чехии: как беженцам подтвердить место проживания

В Чехии продолжается онлайн-регистрация на продление временной защиты. Чтобы продлить визы до 2025 года, беженцам в этом году нужно будет подтвердить место жительства.
Какие документы для этого нужно предоставить украинцам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Во время второго этапа продления защиты украинским беженцам нужно приходитьна вклейку визы в отделение МВД с подтвержденным местом жительства. Это официальная форма с подписью владельца недвижимости.
Какие документы можно подавать беженцам, если жилье предоставляет собственник недвижимости, а какие – если представитель собственника, разъяснили на портале для иностранцев FRS.
Если жилье предоставляет собственник, беженцам достаточно предоставить договор аренды или форму подтверждения о наличии жилья с официально заверенной подписью собственника или совладельца.
Если человек, который предоставляет жилье в аренду, не является владельцем недвижимости, где проживают украинцы, нужны дополнительные документы. Это может быть договор субаренды или форма подтверждения о наличии жилья. У таком случае беженцам нужно:
Подтвердить наличие жилья можно и так:
Формуляр можно скачать с Информационного портала для иностранцев. Подпись владельца нужно официально заверить. Заверение чаще всего можно сделать на почте или в некоторых муниципальных учреждениях.
Напомним, мы писали, что будет с украинцами в Чехии после марта 2025 года. Министр внутренних дел назвал условия.
Также мы рассказывали, что украинцам могут аннулировать временную защиту в Чехии. Это касается людей, имеющих долгосрочные визы в другие страны.
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