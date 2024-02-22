Українцям можуть анулювати тимчасовий захист у Чехії: у яких випадках

У Чехії триває онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту до 2025 року. Статус можуть не продовжити та анулювати у тих українців, які мають візу в іншій країні.

Які є винятки із цього правила, РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку МВС Чехії для українців Naši Ukrajinci .

Чехія не надає тимчасовий захист, якщо людина вже користувалася цим статусом в іншій країні або має відриті візи, включаючи Канаду чи Британію.

На сторінці для українців попереджають, що якщо людина має тимчасовий захист у Чехії, а також візу в іншій країні, це може призвести до того, що вона не зможе продовжити свій статус.

"Будь-яка віза на перебування довше, ніж 90 днів, означає анулювання тимчасового захисту та є перешкодою для його продовження", – попереджають біженців.

До таких віз відносяться, наприклад, канадські візи W1, видані після 10 лютого 2023 року або всі візи ''Ukraine Scheme'', видані Великою Британією.

Але існують винятки:

канадські візи W1, які були видані до 10 лютого 2023 року;

канадські візи V1;

візи США - Uniting for Ukraine (USA ''Paroled'');

''Visitor'' візи Великобританії з дійсністю до 6 місяців.

Більше інформації можна знайти інформаційному порталі для іноземців.