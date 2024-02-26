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Що буде з українцями у Чехії після березня 2025 року: відповідь міністра

Чехія, Прага, Понеділок 26 лютого 2024 11:23
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Що буде з українцями у Чехії після березня 2025 року: відповідь міністра Фото: Українці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Днями міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан провів дебати у Празі, на які запросили всіх охочих. Одне з питань, яке цікавило українців – перебування біженців у країні після березня 2025 року.

За яких умов втікачі від війни в Україні зможуть залишатися у Чехії на довше, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

У Чехії триває онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту до березня 2025 року. Це максимальний термін дії директиви ЄС про тимчасовий захист для українців.

Під час дебатів біженці запитали голову МВС Чехії Віта Ракушана, що буде з українцями після закінчення захисту та чи зможуть залишитися у Чехії українці, які працюють, намагаються інтегруватися та вивчили чеську мову.

"Зрозуміло, однією з умов буде те, про що ви питаєте – це економічна самодостатність, наявність роботи, незалежність від нашої системи допомоги. Такі люди, звичайно, отримають певний тип права на довгострокове перебування", – відповів Віт Ракушан.

Урядовець додав, що якщо війна триватиме, то певний тип тимчасового захисту у Чехії діятиме і після березня 2025 року.

"Тим людям, які тут захочуть залишитися надовго, ми хочемо дати можливість перейти до іншого типу права на перебування", – зауважив міністр внутрішніх справ.

Водночас, а словами Віта Ракушана, остаточні рішення залежатимуть від загальних висновків ЄС. Також уряд обговорить ці питання з опозицією, щоб правові підстави для перебування українських біженців були довготривалі та стабільні.

Нагадаємо, ми писали, що буде з українськими біженцями у Чехії після закінчення тимчасового захисту. Чеська влада розглядає три сценарії розвитку подій – на випадок збільшення чи зменшення хвилі міграції.

Також ми розповідали, що зміниться для українців у Чехії цього року. Країна поступово коригує програму підтримки, щоб заохотити українців інтегруватися.

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