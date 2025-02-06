Продовження воєнного стану в Україні та дата візиту Келлога до Києва: новини за 5 лютого

Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжили: на який термін

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Вони діятимуть щонайменше ще 90 днів.

Варто зазначити, що в Україні вже 14 разів продовжували цей правовий режим від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Спецпредставник Трампа Келлог відвідає Україну 20 лютого, - джерела

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог приїде в Україну вже після Мюнхенської конференції з безпеки. Візит заплановано на 20-е лютого, повідомили джерела РБК-Україна в Офісі президента.

За інформацією співрозмовників видання, призначити візит Келлога на 20 лютого запропонувала американська сторона.

Анкара очікує початку мирних ініціатив щодо України до червня, - глава МЗС Туреччини

Туреччина розраховує, що мирні ініціативи щодо України будуть конкретизовані вже найближчим часом. Ймовірно, до червня цього року, заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан.

Україна може надати свої сховища для американського газу, - Сибіга

Україна може надати свої газові сховища для зберігання американського газу. Це дасть змогу посилити енергетичну безпеку Європи, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга нагадав, що Україна володіє потужними підземними газовими сховищами.

У Кам'янці-Подільському прогримів вибух у приміщенні ТЦК, - джерела

У середу, 5 лютого, у місті Кам'янець-Подільський прогримів вибух. Інцидент стався в приміщенні ТЦК, повідомили джерела РБК-Україна в правоохоронних органах.

Відомо про одного загиблого і поранених унаслідок інциденту.

Україна повернула з полону ще 150 громадян

У середу, 5 лютого, Україна повернула з російського полону 150 громадян. Серед тих кого повернули - солдати, сержанти та офіцери.

За даними президента Володимира Зеленського, вдалося повернути воїнів Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військових Десантно-штурмових і Сухопутних військ, нацгвардійців, прикордонників, тероборонівців, а також поліцейського.