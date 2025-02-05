Україна може надати свої сховища для американського газу, - Сибіга

Україна може надати свої газові сховища для зберігання американського газу. Це дозволить посилити енергетичну безпеку Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Андрія Сибігу на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.

"У нас коло спільних зацікавленостей, взаємовигідної співпраці не обмежується лише цими стратегічними ресурсами. Наприклад, величезний потенціал є в тому, особливо після припинення транзиту російського газу територією України, у закупівлі LNG-газу у США", - сказав він.

Сибіга нагадав, що Україна володіє потужними підземними газовими сховищами. В чому, за його словами, також є "спільні точки для взаємовигідного співробітництва", посиливши енергетичну безпеку Європи.

".. тому що цього газу буде достатньо у разі його закачування у наші сховища для відігравання ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі", - наголосив глава МЗС.

Міністр також заявив про спільні інтереси і можливості для американського бізнесу, наприклад, у реконструкції України.

"Це буде один з наймасштабніших проєктів цього сторіччя і, відповідно, одні з наймасштабніших можливостей для наших союзників. Також безумовно заморожені активи, тут теж є поле зацікавленості для їх використання, в тому числі для закупівлі зброї для потреб України", - додав Сибіга.