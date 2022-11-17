Продовження воєнного стану та нові деталі вибуху у Польщі: новини за 16 листопада

В Україні на три місяці продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Тим часом влада Польщі назвала нову версію падіння ракети в селі Пшеводув.

Більш детально про те, що сталося у середу, 16 листопада, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили на три місяці

Верховна рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року.

Законопроект про воєнний стан підтримали 294 депутати, про мобілізацію - 297.

Ознак навмисного нападу на Польщу немає, ракета могла належати українській ППО, - Дуда

У Польщі могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Ознак навмисного нападу на країну немає, заявив президент Анджей Дуда.

"Ніщо, абсолютно ніщо не вказує на те, що це був навмисний напад на Польщу. Те, що сталося - те, що ракета впала на нашу територію - було ненароком. Це не була ракета, спрямована на Польщу", - зазначив він.

За його словами, швидше за все, на територію Польщі впала ракета С-300 російського виробництва, яку могли випустити сили ППО України для захисту від атак РФ.

Лідери G20 у підсумковій декларації засудили агресію Росії проти України

Лідери найбільших економік G20 зробили заяву, в якій вони "найрішучішим чином засуджують" агресію Росії проти України.

У декларації, схваленій за підсумками саміту на Балі в Індонезії, йдеться, що "більшість членів рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює існуючі проблеми у світовій економіці".

Парламент Чехії визнав режим у Росії терористичним

У Чехії ухвалили резолюцію, в якій російський режим визнано терористичним. Таке рішення було ухвалено Палатою депутатів Чехії (нижня палата парламенту).

"За" проголосували 129 із 156 присутніх депутатів, проти були 14 депутатів від опозиційного руху "Свобода та пряма демократія" (СПД).

ППО, артилерія та зимове спорядження: що ЗСУ отримають за підсумками "Рамштайн-7"

Україна за результатами зустрічі координаційної групи "Рамштайн-7" отримає системи ППО, снаряди для РСЗВ, ствольну артилерію, снаряди, а також зимове обмундирування.

"Греція сьогодні оголосила про готовність відправити Україні 155-мм боєприпаси. Польща також надасть ЗСУ додаткову артилерію та боєприпаси, а також засоби ППО ближньої дії", - заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Рада вимагала виключити Росію з G20

Верховна рада звернулася до "Великої двадцятки" з вимогою виключити Росію з G20. Звернення підтримали 310 народних депутатів.

"Парламент звернувся до держав Групи Двадцяти (G20) щодо виключення Російської Федерації зі складу цієї Групи. Тобто зробити G19", - повідомив нардеп Ярослав Железняк.