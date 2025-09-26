ua en ru
Продовження УПЛ: головні інтриги та повний розклад сьомого туру

П'ятниця 26 вересня 2025 16:46
Фото: На "Динамо" чекає непростий матч з "Карпатами" (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

26 вересня стартує 7-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме чотири дні.

Розклад матчів та трансляцій підкаже РБК-Україна.

Троєвладдя на вершині

Після шести турів чемпіонату країни, таблицю УПЛ очолюють три команди – київське "Динамо", донецький "Шахтар" та ковалівський "Колос". Вони мають в активі по 14 очок, і кияни випереджають суперників лише за додатковими показниками.

У спину лідерами дихають криворізький "Кривбас" та харківський "Металіст 1925". Вони перебувають від топ-трійки на відстані однієї перемоги.

Натомість сформувалась група з чотирьох колективів, що вже зараз несуть тягар головних аутсайдерів першості – "Рух", "Епіцентр", "Полтава" та "Олександрія".

Але щільність показників у таблиці така, що кожний тур може різко змінити ситуацію.

Продовження УПЛ: головні інтриги та повний розклад сьомого туру

Хто з ким зіграє в 7-му турі

У п'ятницю, 26 вересня буде зіграно лише один матч. "Кудрівка" на столичній "Оболонь Арені" прийме "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського. Це буде перша зустріч суперників на елітному рівні. Ще минулого сезону вони сперечалися в Першій лізі. Початок цього матчу – о 18:00.

Три гри заплановані на суботу, 27 вересня. Спочатку, о 13:00 в Олександрії зійдуться аутсайдери – місцева команда та "Полтава". О 15:30 луганська "Зоря" на київському стадіоні імені Лобановського зіграє зі столичною "Оболонню". А о 18:00 у Львові на арені "Україна" стартує центральний поєдинок туру: "Карпати" – "Динамо".

Ще три матчі будуть зіграні в неділю, 28 вересня. Відкриють програму о 13:00 в Черкасах місцевий ЛНЗ та "Кривбас". Потім настане черга лідерів турніру. "Колос" о 15:30 вийде на поле Центрального стадіону в Житомирі, де протистоятиме "Металісту 1925". А "Шахтар" о 18:00 на "Арені Львів" зустрінеться з "Рухом".

Закриє 7-й тур принципове протистояння рівненського "Вереса" та житомирського "Полісся". Команди зійдуться у понеділок, 29 вересня о 18:00 у Рівному.

Перелік матчів 7-го туру УПЛ

П'ятниця, 26 вересня

  • 18:00. "Кудрівка" – "Епіцентр"

Субота, 27 вересня

  • 13:00. "Олександрія" – "Полтава"
  • 15:30. "Зоря" – "Оболонь"
  • 18:00. "Карпати" – "Динамо"

Неділя, 28 вересня

  • 13:00. ЛНЗ – "Кривбас"
  • 15:30. "Металіст 1925" – "Колос"
  • 18:00. "Рух" – "Шахтар"

Понеділок, 29 вересня

  • 18:00. "Верес" – "Полісся"

Продовження УПЛ: головні інтриги та повний розклад сьомого туру

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Раніше ми повідомили результати жеребкування матчів 1/8 фіналу Кубка України.

Також читайте, чому "Динамо" не зможе позбавитись скандального Бленуце найближчим часом.

