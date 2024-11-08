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Продовження УПЛ 8-10 листопада: повний розклад матчів тринадцятого туру

Одеса, П'ятниця 08 листопада 2024 10:29
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Продовження УПЛ 8-10 листопада: повний розклад матчів тринадцятого туру Фото: "Гірники" проекзаменують "Зорю" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Нинішній сезон української Прем'єр-ліги продовжиться двома поєдинками в п'ятницю. Його програма триватиме три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Тур відкриватимуть в Одесі, де "Чорноморець" прийме полтавську "Ворсклу" (15:30). Натомість о 18-й годині київський "Лівий Берег" зустрінеться з петровським "Інгульцем".

На суботу заплановані три матчі. Черкаський ЛНЗ протистоятиме столичній "Оболоні" о 13:00. Стартовий свисток зустрічі між "Олександрією" та львівськими "Карпатами" пролунає о 15:30. Ковалівський "Колос" прийме "Кривбас" із Кривого Рогу (18:00).

Три поєдинки відбудуться в неділю. О 13-й годині рівненський "Верес" зустрінеться з "Рухом" зі Львова. Натомість о 15:30 розпочнеться принципове протистояння донецького "Шахтаря" і "Зорі" з Луганська. Центральний матч туру відбудеться в Києві, де "Динамо" прийме житомирське "Полісся" (18:00).

Телеканал UPL.TV покаже всі поєдинки. Він доступний на більшості OTT-платформ – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів також ретранслюють канал.

Перелік матчів 13-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Чорноморець"– "Ворскла", 8 листопада, 15:30
  • "Лівий Берег" – "Інгулець", 8 листопада, 18:00
  • ЛНЗ – "Оболонь", 9 листопада, 13:00
  • "Олександрія" – "Карпати", 9 листопада, 15:30
  • "Колос" – "Кривбас", 9 листопада, 18:00
  • "Верес" – "Рух", 10 листопада, 13:00
  • "Шахтар" – "Зоря", 10 листопада, 15:30
  • "Динамо" – "Полісся", 10 листопада, 18:00

Продовження УПЛ 8-10 листопада: повний розклад матчів тринадцятого туру

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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