Продолжение УПЛ 8-10 ноября: полное расписание матчей тринадцатого тура
Нынешний сезон украинской Премьер-лиги продлится двумя поединками в пятницу. Его программа продлится три дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Тур будут открываться в Одессе, где "Черноморец" примет полтавскую "Ворсклу" (15:30). В свою очередь в 18 часов киевский "Левый Берег" встретится с петровским "Ингульцем".
На субботу запланировано три матча. Черкасский ЛНЗ будет противостоять столичной "Оболони" в 13:00. Стартовый свисток встречи между "Александрией" и львовскими "Карпатами" прозвучит в 15:30. Ковалевский "Колос" примет "Кривбасс" из Кривого Рога (18:00).
Три поединка состоятся в воскресенье. В 13 часов ровненский "Верес" встретится с "Рухом" из Львова. В 15:30 начнется принципиальное противостояние донецкого "Шахтера" и "Зари" из Луганска. Центральный матч тура состоится в Киеве, где "Динамо" примет житомирское "Полесье" (18:00).
Телеканал UPL.TV покажет все поединки. Он доступен на большинстве OTT-платформ – Киевстар ТВ, Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов также ретранслируют канал.
Список матчей 13-го тура Премьер-лиги:
- "Черноморец" – "Ворскла", 8 ноября, 15:30
- "Левый Берег" – "Ингулец", 8 ноября, 18:00
- ЛНЗ - "Оболонь", 9 ноября, 13:00
- "Александрия" – "Карпаты", 9 ноября, 15:30
- "Колос" – "Кривбасс", 9 ноября, 18:00
- "Верес" – "Рух", 10 ноября, 13:00
- "Шахтер" – "Заря", 10 ноября, 15:30
- "Динамо" – "Полесье", 10 ноября, 18:00
К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.
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