Продовження УПЛ 7-8 травня: повний розклад матчів туру

Трьома поєдинками в неділю розпочнеться 25-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Стартуватиме ігровий день двома матчами о 13:00. Одеський "Чорноморець" на рідній арені прийме "Дніпро-1". У паралельному ж поєдинку "Металіст" із Харкова в Ужгороді зустрінеться зі "Львовом".

Лідер першості – донецький "Шахтар" – розпочне матч проти "Олександрії" о 15-й годині неділі. Натомість одвічний суперник "гірників" – київське "Динамо" – відкриватиме програму понеділка виїзним поєдинком у Кривому Розі проти "Кривбаса" (13:00). На годину пізніше пролунає стартовий свисток на Закарпатті, де "Минай" зустрінеться з полтавською "Ворсклою".

На 15:00 призначили два матчі. У Львові "Рух" проекзаменує петровський "Інгулець". Натомість рівненський "Верес" на домашньому стадіоні прийме "Колос" із Ковалівки. О 17-й годині понеділка тур закриватимуть луганська "Зоря" і "Металіст 1925" із Харкова.

За шість турів до кінця першості лідером залишається "Шахтар" (59 очок). "Дніпро-1" набрав на 5 очок менше, але досі з матчем у запасі. Третя – "Зоря" (52 пункти). Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Металіста", "Руха" та "Зорі", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 25-го туру Прем'єр-ліги: