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Шовковський здобув перший приз на чолі "Динамо"

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Київ, П'ятниця 05 травня 2023 11:27
Шовковський здобув перший приз на чолі "Динамо" Фото: Олександр Шовковський провів два матчі на чолі "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 24-го туру першості відзначила роботу виконувача обов'язків головного тренера київського "Динамо" Олександра Шовковського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

48-річний фахівець – найкращий тренер чергового туру чемпіонату України. Під його керівництвом столичний гранд здобув вольову перемогу над "Ворсклою" (2:1).

Підопічні Шовковського, який тимчасово змінив на тренерському містку Мірчу Луческу, пропустили першими від Степанюка. Утім, завдяки голам Ваната та Беніто "біло-сині" вирвали перемогу в Полтаві. Ця звитяга з легендою на чолі стала другою поспіль і зберегла шанси "Динамо" на фініш у топ-3 УПЛ.

Натомість вінгер "Дніпра-1" Жуау Пеглоу – найкращий футболіст 24-го туру. У поєдинку проти харківського "Металіста" бразилець оформив хет-трик. Спершу він опинився наодинці в штрафному харків'ян і пробив кіпера, далі зіграв на добиванні, а під завісу зустрічі накрутив оборону та поцілив у дальній кут.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги традиційно визначила Експертна рада. До неї увійшли імениті вітчизняні футболісти та тренери – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

Шовковський здобув перший приз на чолі &quot;Динамо&quot;

До слова, раніше "Дніпро-1" розтрощив "Металіст" і продовжив чемпіонські перегони з "Шахтарем.

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