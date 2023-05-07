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Продолжение УПЛ 7-8 мая: полное расписание матчей тура

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Одесса, Воскресенье 07 мая 2023 12:15
Продолжение УПЛ 7-8 мая: полное расписание матчей тура Фото: "Динамо" встретится с "Кривбассом" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Тремя поединками в воскресенье начнется 25-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа продлится два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Стартовать игровой день будет двумя матчами в 13:00. Одесский "Черноморец" на родной арене примет "Днепр-1". В параллельном поединке "Металлист" из Харькова в Ужгороде встретится со "Львовом".

Лидер первенства – донецкий "Шахтер" – начнет матч против "Александрии" в 15 часов воскресенья. Зато извечный соперник "горняков" – киевское "Динамо" – будет открывать программу понедельника выездным поединком в Кривом Роге против "Кривбасса" (13:00). Часом позже прозвучит стартовый свисток на Закарпатье, где "Минай" встретится с полтавской "Ворсклой".

На 15:00 назначили два матча. Во Львове "Рух" проэкзаменует петровский "Ингулец". В свою очередь ровненский "Верес" на домашнем стадионе примет "Колос" из Ковалевки. В 17 часов понедельника закрывать тур будут луганская "Заря" и "Металлист 1925" из Харькова.

За шесть туров до конца первенства лидером остается "Шахтер" (59 очков). "Днепр-1" набрал на 5 очков меньше, но до сих пор с матчем в запасе. Третья – "Заря" (52 пункта). Все поединки, кроме домашних матчей "Металлиста", "Движения" и "Зари", покажет вживую официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 25-го тура Премьер-лиги:

  • "Черноморец" – "Днепр-1", 7 мая, 13:00
  • "Металлист" – "Львов", 7 мая, 13:00
  • "Александрия" – "Шахтер", 7 мая, 15:00
  • "Кривбасс" – "Динамо", 8 мая, 13:00
  • "Минай" – "Ворскла", 8 мая, 14:00
  • "Рух" – "Ингулец", 8 мая, 15:00
  • "Верес" – "Колос", 8 мая, 15:00
  • "Заря" – "Металлист 1925", 7 мая, 17:00

Продолжение УПЛ 7-8 мая: полное расписание матчей тура

К слову, ранее Шовковский получил награду тренеру тура после победы над "Ворсклой".

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