Продовження УПЛ 6-9 квітня: повний розклад матчів двадцять третього туру
Українська Прем'єр-ліга розпочне черговий тур сезону 2023/24 суботнім поєдинком. Його програма розтягнеться аж на чотири дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Відкриють тур у Рівному, де місцевий "Верес" зустрінеться з київською "Оболонню". Старт зустрічі запланований на 15:30.
Три матчі відбудуться в неділю. "Олександрія" приїде до Одеси на поєдинок із "Чорноморцем" (13:00). Натомість о 15:30 розпочнеться протистояння "Колоса" з Ковалівки та харківського "Металіста 1925". Центральний поєдинок відбудеться о 18-й годині у Львові, де "Шахтар" зустрінеться з "Рухом".
Три часові слоти використають і в понеділок. У першому закарпатський "Минай" протистоятиме "Поліссю" з Житомира. Натомість о 15:30 київське "Динамо" зустрінеться з черкаським ЛНЗ. У третьому слоті криворізький "Кривбас" прийме "Ворсклу" з Полтави. У вівторок "Дніпро-1" протистоятиме луганській "Зорі" (13:00).
Більшість поєдинків покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.
Перелік матчів 23-го туру Прем'єр-ліги:
- "Верес"– "Оболонь", 6 квітня, 15:30
- "Чорноморець" – "Олександрія", 7 квітня, 13:00
- "Колос" – "Металіст 1925", 7 квітня, 15:30
- "Шахтар" – "Рух", 7 квітня, 18:00
- "Минай" – "Полісся", 8 квітня, 13:00
- "Динамо" – ЛНЗ, 8 квітня, 15:30
- "Кривбас" – "Ворскла", 8 квітня, 18:00
- "Дніпро-1" – "Зоря", 9 квітня, 13:00
До слова, раніше Шовковський забрав приз найкращому тренеру туру Прем'єр-ліги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.