Продовження УПЛ 6-9 квітня: повний розклад матчів двадцять третього туру

Українська Прем'єр-ліга розпочне черговий тур сезону 2023/24 суботнім поєдинком. Його програма розтягнеться аж на чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Відкриють тур у Рівному, де місцевий "Верес" зустрінеться з київською "Оболонню". Старт зустрічі запланований на 15:30.

Три матчі відбудуться в неділю. "Олександрія" приїде до Одеси на поєдинок із "Чорноморцем" (13:00). Натомість о 15:30 розпочнеться протистояння "Колоса" з Ковалівки та харківського "Металіста 1925". Центральний поєдинок відбудеться о 18-й годині у Львові, де "Шахтар" зустрінеться з "Рухом".

Три часові слоти використають і в понеділок. У першому закарпатський "Минай" протистоятиме "Поліссю" з Житомира. Натомість о 15:30 київське "Динамо" зустрінеться з черкаським ЛНЗ. У третьому слоті криворізький "Кривбас" прийме "Ворсклу" з Полтави. У вівторок "Дніпро-1" протистоятиме луганській "Зорі" (13:00).

Більшість поєдинків покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 23-го туру Прем'єр-ліги: