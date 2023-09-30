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Продовження УПЛ 30 вересня-2 жовтня: повний розклад матчів дев'ятого туру

Фото: Владислав Ванат забивав "Олександрії" раніше (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Черговий тур української Прем'єр-ліги розпочнеться трьома поєдинками в суботу. Його програма розтягнеться на три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Відкриватимуть тур у Рівному, де о 15:00 місцевий "Верес" прийме ЛНЗ із Черкас. Натомість на дві години пізніше розпочнеться поєдинок донецького "Шахтаря" проти "Ворскли" з Полтави.

Ще один матч претендентів на високі місця за підсумками сезону відбудеться в Одесі, де "Чорноморець" зустрінеться з луганською "Зорею" (19:00). Натомість у неділю першими зіграють закарпатський "Минай" і київська "Оболонь" (13:00). Зате о 15-й годині криворізький "Кривбас" прийме "Рух" зі Львова, а о 17:00 пролунає стартовий свисток поєдинку "Колоса" з Ковалівки та житомирського "Полісся".

Центральний матч неділі відбудеться у столиці. Київське "Динамо" проекзаменує "Олександрію" Руслана Ротаня. Початок зустрічі запланований на 19:00. Закриють тур у понеділок колись принциповим протистоянням Дніпра та Харкова. До "Дніпра-1" завітає в гості "Металіст 1925". Старт поєдинку – о 17:00.

Домашні поєдинки "Шахтаря", "Чорноморця" та "Колоса" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Матч "Миная" транслюватимуть в ефірі телеканалу "Спорт 1", "Динамо" – "2+2", а "Дніпра-1" – УНІАН. "Верес" і "Кривбас" покажуть матчі на YouTube.

Перелік матчів 9-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Верес" – ЛНЗ, 30 вересня, 15:00
  • "Шахтар" – "Ворскла", 30 вересня, 17:00
  • "Чорноморець" – "Зоря", 30 вересня, 19:00
  • "Минай" – "Оболонь", 1 жовтня, 13:00
  • "Кривбас" – "Рух", 1 жовтня, 15:00
  • "Колос" – "Полісся", 1 жовтня, 17:00
  • "Динамо" – "Олександрія", 1 жовтня, 19:00
  • "Дніпро-1" – "Металіст 1925", 2 жовтня, 17:00

 

До слова, раніше склали топ-10 найдорожчих футболістів УПЛ на чолі з Матвієнком.

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