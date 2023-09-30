Продолжение УПЛ 30 сентября-2 октября: полное расписание матчей девятого тура

Открывать тур будут в Ровно, где в 15:00 местный "Верес" примет ЛНЗ из Черкасс. На два часа позже начнется поединок донецкого "Шахтера" против "Ворсклы" из Полтавы.

Еще один матч претендентов на высокие места по итогам сезона состоится в Одессе, где "Черноморец" встретится с луганской "Зарей" (19:00). В свою очередь в воскресенье первыми сыграют закарпатский "Минай" и киевская "Оболонь" (13:00). Зато в 15 часов криворожский "Кривбасс" примет "Рух" из Львова, а в 17:00 прозвучит стартовый свисток поединка "Колоса" из Ковалевки и житомирского "Полесья".

Центральный матч воскресенья состоится в столице. Киевское "Динамо" проэкзаменует "Александрию" Руслана Ротаня. Начало встречи запланировано на 19:00. Закроют тур в понедельник некогда принципиальным противостоянием Днепра и Харькова. К "Днепру-1" приедет в гости "Металлист 1925". Старт поединка – в 17:00.

Домашние поединки "Шахтера", "Черноморца" и "Колоса" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone TV. Матч "Миная" будут транслировать в эфире телеканала "Спорт 1", "Динамо" – "2+2", а "Днепра-1" – УНИАН. "Верес" и "Кривбасс" покажут матчи на YouTube.

Список матчей 9-го тура Премьер-лиги: