Продовження УПЛ 28-29 травня: повний розклад матчів туру

Двома поєдинками в неділю розпочнеться передостанній тур української Прем'єр-ліги 2022/23. Його програма триватиме два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Стартуватиме 29-й тур двома паралельними матчами. У Львові о 15:00 зустрінуться лідери першості – донецький "Шахтар" прийме "Дніпро-1". Натомість на Кіровоградщині "Олександрія" протистоятиме луганській "Зорі".

У понеділок же всі 6 поєдинків розпочнуться о 15-й годині. У столиці "Динамо" проекзаменує рівненський "Верес", а харківський "Металіст" у статусі господаря в Ужгороді прийме закарпатський "Минай". Натомість полтавська "Ворскла" вдома протистоятиме "Колосу" з Ковалівки, а "Львів" намагатиметься перервати серію невдач у зустрічі з петровським "Інгульцем".

Окрім того, одеський "Чорноморець" вдома зустрінеться з "Рухом" зі Львова. Тим часом харківський "Металіст 1925" у битві середняків зійдеться з "Кривбасом" із Кривого Рогу.

Для відновлення чемпіонської інтриги "Дніпро-1" зобов'язаний перемагати "Шахтар", оскільки наразі "спортклубівці" відстають від "гірників" на 5 очок. Донеччани мають в активі 69 пунктів, а дніпровці набрали 64. Третьою іде "Зоря" (61 бал). Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Динамо" та "Металіста", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 29-го туру Прем'єр-ліги: