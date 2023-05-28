Продовження УПЛ 28-29 травня: повний розклад матчів туру
Двома поєдинками в неділю розпочнеться передостанній тур української Прем'єр-ліги 2022/23. Його програма триватиме два дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Стартуватиме 29-й тур двома паралельними матчами. У Львові о 15:00 зустрінуться лідери першості – донецький "Шахтар" прийме "Дніпро-1". Натомість на Кіровоградщині "Олександрія" протистоятиме луганській "Зорі".
У понеділок же всі 6 поєдинків розпочнуться о 15-й годині. У столиці "Динамо" проекзаменує рівненський "Верес", а харківський "Металіст" у статусі господаря в Ужгороді прийме закарпатський "Минай". Натомість полтавська "Ворскла" вдома протистоятиме "Колосу" з Ковалівки, а "Львів" намагатиметься перервати серію невдач у зустрічі з петровським "Інгульцем".
Окрім того, одеський "Чорноморець" вдома зустрінеться з "Рухом" зі Львова. Тим часом харківський "Металіст 1925" у битві середняків зійдеться з "Кривбасом" із Кривого Рогу.
Для відновлення чемпіонської інтриги "Дніпро-1" зобов'язаний перемагати "Шахтар", оскільки наразі "спортклубівці" відстають від "гірників" на 5 очок. Донеччани мають в активі 69 пунктів, а дніпровці набрали 64. Третьою іде "Зоря" (61 бал). Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Динамо" та "Металіста", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.
Перелік матчів 29-го туру Прем'єр-ліги:
- "Шахтар" – "Дніпро-1", 28 травня, 15:00
- "Олександрія" – "Зоря", 28 травня, 15:00
- "Динамо" – "Верес", 29 травня, 15:00
- "Металіст" – "Минай", 29 травня, 15:00
- "Ворскла" – "Колос", 29 травня, 15:00
- "Львів" – "Інгулець", 29 травня, 15:00
- "Чорноморець" – "Рух", 29 травня, 15:00
- "Металіст 1925" – "Кривбас", 29 травня, 15:00
До слова, раніше "Ворскла" забрала призи тренеру та футболісту туру після перемоги над "Дніпром-1".
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