ua ru
Пт, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Могильник чемпіонських перегонів УПЛ виграв нагороди гравцю і тренеру туру

Новость на русском →
Полтава, П'ятниця 26 травня 2023 10:29
Могильник чемпіонських перегонів УПЛ виграв нагороди гравцю і тренеру туру Фото: Віктор Скрипник переграв "Дніпро-1" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 28-го туру вітчизняної першості назвала найкращих гравця і тренера. Обидва призи дісталися представникам полтавської "Ворскли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Півзахисник "зелено-білих" Ібрахім Кане – футболіст 28-го туру в Прем'єр-лізі. Малієць оформив переможний м'яч полтавців у виїзному протистоянні з "Дніпром-1".

Хавбек відзначився під завісу першої половини зустрічі. Кане в контратаці "Ворскли" правим флангом обігрався з Пердутою і влучним ударом із кута штрафного майданчика поцілив у дальній кут. "Спортклубівці" відігратися так і не змогли, тож відпустили "Шахтар" нагорі турнірної таблиці на 5 очок за два тури до кінця сезону.

Натомість керманич "Ворскли" Віктор Скрипник став найкращим тренером туру. Його підопічні сенсаційно втрутилися в чемпіонські перегони та посприяли "гірникам". Для полтавців перемога над "Дніпром-1" стала третьою поспіль у чемпіонаті. "Зелено-білі" закріпилися на 6-й сходинці.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги традиційно визначила Експертна рада. До неї увійшли імениті вітчизняні футболісти та тренери – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

Могильник чемпіонських перегонів УПЛ виграв нагороди гравцю і тренеру туру

До слова, раніше "Шахтар" у Києві розгромив "Зорю" і зміцнив лідерство в Прем'єр-лізі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ворскла УПЛ Чемпионат Украины Виктор Скрипник
NEWS
Нічна атака росіян. Українські бійці знищили 10 крилатих ракет та 23 "Шахеди"
Нічна атака росіян. Українські бійці знищили 10 крилатих ракет та 23 "Шахеди"
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром