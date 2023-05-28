Продолжение УПЛ 28-29 мая: полное расписание матчей тура
Двумя поединками в воскресенье начнется предпоследний тур украинской Премьер-лиги 2022/23. Его программа продлится два дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Стартовать 29-й тур будет двумя параллельными матчами. Во Львове в 15.00 встретятся лидеры первенства – донецкий "Шахтер" примет "Днепр-1". В свою очередь в Кировоградской области "Александрия" будет противостоять луганской "Заре".
В понедельник же все 6 поединков начнутся в 15 часов. В столице "Динамо" проэкзаменует ровненский "Верес", а харьковский "Металлист" в статусе хозяина в Ужгороде примет закарпатский "Минай". Полтавская "Ворскла" дома будет противостоять "Колосу" из Ковалевки, а "Львов" будет пытаться прервать серию неудач во встрече с петровским "Ингульцем".
Кроме того, одесский "Черноморец" дома встретится с "Рухом" из Львова. Тем временем харьковский "Металлист 1925" в битве середняков сойдется с "Кривбассом" из Кривого Рога.
Для возобновления чемпионской интриги "Днепр-1" обязан побеждать "Шахтер", поскольку "спортклубовцы" отстают от "горняков" на 5 очков. Донетчане имеют в активе 69 пунктов, а днепровцы набрали 64. Третьей идет "Заря" (61 балл). Все поединки, кроме домашних матчей "Динамо" и "Металлиста", покажет в прямом эфире официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.
Список матчей 29-го тура Премьер-лиги:
- "Шахтер" – "Днепр-1", 28 мая, 15:00
- "Александрия" – "Заря", 28 мая, 15:00
- "Динамо" – "Верес", 29 мая, 15:00
- "Металлист" – "Минай", 29 мая, 15:00
- "Ворскла" – "Колос", 29 мая, 15:00
- "Львов" – "Ингулец", 29 мая, 15:00
- "Черноморец" – "Рух", 29 мая, 15:00
- "Металлист 1925" – "Кривбасс", 29 мая, 15:00
К слову, ранее "Ворскла" забрала призы тренеру и футболисту тура после победы над "Днепром-1".
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