Продовження УПЛ 27-30 вересня: повний розклад матчів восьмого туру
Новий тур сезону 2024/25 української Прем'єр-ліги розпочнеться одним поєдинком у п'ятницю. Його програма розтягнеться аж на чотири дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Відкриватимуть тур у Рівному. На стадіоні "Авангард" місцевий "Верес" прийме донецький "Шахтар" о 18-й годині.
По три матчі заплановані на суботу та неділю. У перший вихідний криворізький "Кривбас" зустрінеться з "Олександрією" (13:00). Далі черкаський ЛНЗ о 15:30 протистоятиме "Чорноморцю" з Одеси. О 18:00 львівські "Карпати" зустрінуться з житомирським "Поліссям".
У другий вихідний київська "Оболонь" о 13-й годині прийме "Інгулець" з Петрова. Натомість о 15:30 львівський "Рух" зустрінеться з "Колосом" із Ковалівки. На 18:00 запланували столичне дербі – "Лівий Берег" прийме "Динамо". Нарешті в понеділок луганська "Зоря" протистоятиме "Ворсклі" з Полтави (18:00).
Канал UPL.TV покаже всі поєдинки. Він доступний на більшості OTT-платформ – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів ретранслюють телеканал.
Перелік матчів 8-го туру Прем'єр-ліги:
- "Верес"– "Шахтар", 27 вересня, 18:00
- "Кривбас" – "Олександрія", 28 вересня, 13:00
- ЛНЗ – "Чорноморець", 28 вересня, 15:30
- "Карпати" – "Полісся", 28 вересня, 18:00
- "Оболонь" – "Інгулець", 29 вересня, 13:00
- "Рух" – "Колос", 29 вересня, 15:30
- "Лівий Берег" – "Динамо", 29 вересня, 18:00
- "Зоря" – "Ворскла", 30 вересня, 18:00
До слова, раніше "Шахтар" і "Рух" розділили призи туру Прем'єр-ліги.
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