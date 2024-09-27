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Продолжение УПЛ 27-30 сентября: полное расписание матчей восьмого тура

Ровно, Пятница 27 сентября 2024 10:15
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Продолжение УПЛ 27-30 сентября: полное расписание матчей восьмого тура Фото: Александр Зубков снова будет противостоять Виталию Дахновскому (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Новый тур сезона 2024/25 украинской Премьер-лиги начнется одним поединком в пятницу. Его программа растянется на четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Открывать тур будут в Ровно. На стадионе "Авангард" местный "Верес" примет донецкий "Шахтер" в 18 часов.

По три матча запланированы на субботу и воскресенье. В первый выходной криворожский "Кривбасс" встретится с "Александрией" (13:00). Далее черкасский ЛНЗ в 15:30 будет противостоять "Черноморцу" из Одессы. В 18:00 львовские "Карпаты" встретятся с житомирским "Полесьем".

Во второй выходной киевская "Оболонь" в 13 часов примет "Ингулец" из Петрового. В 15:30 львовский "Рух" встретится с "Колосом" из Ковалевки. На 18:00 запланировали столичное дерби – "Левый Берег" примет "Динамо". Наконец в понедельник луганская "Заря" будет противостоять "Ворскле" из Полтавы (18:00).

Канал UPL.TV покажет все поединки. Он доступен на большинстве OTT-платформ – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов ретранслируют телеканал.

Список матчей 8-го тура Премьер-лиги:

  • "Верес" – "Шахтер", 27 сентября, 18:00
  • "Кривбасс" – "Александрия", 28 сентября, 13:00
  • ЛНЗ – "Черноморец", 28 сентября, 15:30
  • "Карпаты" – "Полесье", 28 сентября, 18:00
  • "Оболонь" – "Ингулец", 29 сентября, 13:00
  • "Рух" – "Колос", 29 сентября, 15:30
  • "Левый Берег" – "Динамо", 29 сентября, 18:00
  • "Заря" – "Ворскла", 30 сентября, 18:00

К слову, накануне "Шахтер" и "Рух" разделили призы тура Премьер-лиги.

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