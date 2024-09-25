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Зірка "Шахтаря" і кривдник "Динамо" взяли нагороди туру УПЛ

Київ, Середа 25 вересня 2024 15:51
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Зірка "Шахтаря" і кривдник "Динамо" взяли нагороди туру УПЛ Фото: Георгій Судаков оформив гол проти "пивоварів" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками сьомоготуру віддала призи найкращим гравцеві та тренеру представникам донецького "Шахтаря" і львівського "Руха" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Півзахисник "гірників" Георгій Судаков – футболіст 7-го туру чемпіонату України. Хавбек допоміг команді Маріно Пушіча розгромити київську "Оболонь" (4:0) у Львові.

Українець оформив третій м'яч "Шахтаря" в поєдинку. Гол вийшов трудим – Судаков у межах штрафного пройшов оборонця і впевнено переграв голкіпера Федорівського. Хавбек вдруге відзначився в нинішньому сезоні УПЛ, а ще в його активі 2 результативні передачі.

Натомість керманич "Руха" Віталій Пономарьов – найкращий тренер туру. Вітчизняний фахівець став першим, кому вдалося зупинити переможний поступ київського "Динамо". Львів'яни розписали ненудну нульову нічию зі столичним грандом і залишилися у верхній половині таблиці (11 очок).

До символічної збірної 7-го туру також потрапили голкіпер петровського "Інгульця" Паламарчук, оборонці "Олександрії" Кравченко, Феррейра, Шабанов і представник львівських "Карпат" Саків, центрхави "Шахтаря" і "Динамо" Бондаренко та Шапаренко, вінгери Гуцуляк ("Полісся") і Третьяков ("Колос"), а також форвард полтавської "Ворскли" Ієде. Пономарьов у голосуванні випередив керманича "гірників" Пушіча та коуча "Колоса" з Ковалівки Поздєєва.

Зірка &quot;Шахтаря&quot; і кривдник &quot;Динамо&quot; взяли нагороди туру УПЛ

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Динамо" та "Лаціо" в Лізі Європи.

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