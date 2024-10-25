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Продовження УПЛ 25-27 жовтня: повний розклад матчів одинадцятого туру

Фото: Класичне протистояння закриватиме тур УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Нинішній сезон української Прем'єр-ліги продовжиться поєдинками чергового туру. Його програма розтягнеться на три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

У п'ятницю відбудуться два матчі. Львівський "Рух" о 15:30 прийме "Чорноморець" з Одеси, а о 18-й годині житомирське "Полісся" зустрінеться з "Колосом" із Ковалівки.

Три поєдинки призначили на суботу. "Олександрія" проекзаменує петровський "Інгулець" на власному полі (13:00). Натомість "Кривбас" із Кривого Рогу прийме черкаський ЛНЗ о 15:30. Матч "Карпат" зі Львова проти київської "Оболоні" розпочнеться о 18:00.

У неділю "Лівий Берег" у столиці зустрінеться з луганською "Зорею" о 13-й годині. На 15:30 запланований поєдинок "Вереса" з Рівного проти полтавської "Ворскли". Натомість о 18:00 розпочнеться Класичне протистояння київського "Динамо" та "Шахтаря" з Донецька.

Телеканал UPL.TV покаже всі поєдинки. Він входить до пакетів більшості OTT-платформ – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів також ретранслюють канал.

Перелік матчів 11-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Рух" – "Чорноморець", 25 жовтня, 15:30
  • "Полісся"– "Колос", 25 жовтня, 18:00
  • "Олександрія" – "Інгулець", 26 жовтня, 13:00
  • "Кривбас" – ЛНЗ, 26 жовтня, 15:30
  • "Карпати" – "Оболонь", 26 жовтня, 18:00
  • "Лівий Берег" – "Зоря", 27 жовтня, 13:00
  • "Верес" – "Ворскла", 27 жовтня, 15:30
  • "Динамо" – "Шахтар", 27 жовтня, 18:00

 

До слова, напередодні Максимов став тренером "Ворскли" замість Долганського.

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