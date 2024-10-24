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Максимов повернувся до роботи в Прем'єр-лізі

Полтава, Четвер 24 жовтня 2024 13:55
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Максимов повернувся до роботи в Прем'єр-лізі Фото: Юрій Максимов знову став біля керма "Ворскли" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Полтавська "Ворскла" оголосила про призначення Юрія Максимова головним тренером команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

55-річний фахівець повернувся на місток "біло-зелених". Він працював із полтавцями в 2019-2022 рр., а новий контракт уклав до літа 2026 року.

Максимов обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Сергія Долганського напередодні. Менеджмент клубу вже презентував тренера першій команді "Ворскли". Асистентами нового керманича полтавців будуть Сергій Ревут і Микола Іщенко. Долганський приєднався до штабу в ролі тренера воротарів.

Удруге дебютуватиме на посаді головного тренера "Ворскли" Максимов у 11-му турі. "Біло-зелені" протистоятимуть рівненському "Вересу" на виїзді. Матч запланований на 27 жовтня.

Хто такий Юрій Максимов

Уродженець Херсона, на старті кар'єри виступав за місцевий "Кристал" і сімферопольську "Таврію". У 1991 році перейшов у "Дніпро".

У лавах "синьо-біло-блакитних" провів 3 роки. Посеред сезону 1994/95 перебрався в київське "Динамо", де завоював 3 чемпіонські титули. Наприкінці 1997-го перейшов у бременський "Вердер" за 750 тисяч доларів. Завоював із "музиками" Кубок Німеччини 1998/99. Пізніше грав у німецькому "Вальдгофі", російському "Ростові", "Борисфені" з Борисполя і запорізькому "Металурзі".

Тренував столичні ЦСКА та "Оболонь", криворізький "Кривбас", донецький "Металург", російську "Мордовію", казахський "Тараз", азербайджанську "Кешлу", "Ворсклу", "Звягель" і "Дніпро-1". Головні досягнення Максимова-тренера – титул російської ФНЛ 2013/14, Кубок Азербайджану 2017/18 і фінал Кубка України 2019/20.

До слова, раніше Лупашко став тренером туру УПЛ після перемоги в дербі Львова.

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