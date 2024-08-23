Продовження УПЛ 24-26 серпня: повний розклад матчів четвертого туру

Четвертий тур розпочнеться центральним протистоянням. "Олександрія" у статусі лідера першості зустрінеться з донецьким "Шахтарем" о 13-й годині. Тим часом матч київського "Динамо" проти полтавської "Ворскли" перенесли на вересень.

На неділю заплановані три поєдинки. Житомирське "Полісся" прийме гостей зі столиці – "Оболонь" (13:00). Натомість львівський "Рух" о 15:30 зустрінеться з луганською "Зорею". Криворізький "Кривбас" проекзаменує петровський "Інгулець" з 18:00.

Ще три матчі відбудуться в понеділок. У протистоянні черкаського ЛНЗ і львівських "Карпат" стартовий свисток прозвучить о 13-й годині. Київський "Лівий Берег" намагатиметься набрати перші очки в поєдинку проти одеського "Чорноморця" (15:30). Закриватимуть тур у Ковалівці, де "Колос" прийме рівненський "Верес" о 18:00.

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 4-го туру Прем'єр-ліги: