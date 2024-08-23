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Продолжение УПЛ 24-26 августа: полное расписание матчей четвертого тура

Фото: Артем Бондаренко и "горняки" будут гостить в Александрии (fco.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Новый сезон украинской Премьер-лиги продлится в субботу одним поединком очередного тура. Его программа растянется на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Четвертый тур начнется с центрального противостояния. "Александрия" в статусе лидера первенства встретится с донецким "Шахтером" в 13 часов. Тем временем матч киевского "Динамо" против полтавской "Ворсклы" перенесли на сентябрь.

На воскресенье запланированы три поединка. Житомирское "Полесье" примет гостей из столицы - "Оболонь" (13:00). В свою очередь львовский "Рух" в 15:30 встретится с луганской "Зарей". Криворожский "Кривбасс" проэкзаменует петровский "Ингулец" с 18:00.

Еще три матча состоятся в понедельник. В противостоянии черкасского ЛНЗ и львовских "Карпат" стартовый свисток прозвучит в 13 часов. Киевский "Левый Берег" постарается набрать первые очки в поединке против одесского "Черноморца" (15:30). Закрывать тур будут в Ковалевке, где "Колос" примет ровненский "Верес" в 18:00.

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 4-го тура Премьер-лиги:

  • "Александрия" – "Шахтер", 24 августа, 13:00
  • "Полесье" – "Оболонь", 25 августа, 13:00
  • "Рух" – "Заря", 25 августа, 15:30
  • "Кривбасс" – "Ингулец", 25 августа, 18:00
  • ЛНЗ – "Карпаты", 26 августа, 13:00
  • "Левый Берег" – "Черноморец", 26 августа, 15:30
  • "Колос" – "Верес", 26 августа, 18:00

К слову, накануне "Кривбасс" дома проиграл "Бетису" в квалификации Лиги конференций.

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