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"Кривбас" поступився "Бетісу" в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій

Кошице, Четвер 22 серпня 2024 22:54
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"Кривбас" поступився "Бетісу" в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій Фото: Криворіжці не впоралися з андалусійцями (x.com/RealBetis)
Автор: Антон Федорців

Криворізький "Кривбас" зазнав домашньої поразки від севільського "Бетіса" в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга конференцій, плей-офф кваліфікації

"Кривбас" – "Бетіс" – 0:2

Голи: Авіла, 13, Родрі, 62

"Геліополіти" активніше розпочали матч. Перший момент севільці змарнували в дебюті, коли Фекір пробив у голкіпера з центру штрафного. А на 13-й хвилині "Бетіс" повів у рахунку – Кліщук парирував дальній удар Альтіміри, але Авіла першим опинився на добиванні.

Криворіжці після пропущеного м'яча зуміла перехопити ініціативу. Підопічні Юрія Вернидуба контролювали м'яч, але довести справу бодай до одного небезпечного моменту до перерви не зуміли. Зате "геліополіти" могли подвоїти перевагу, але Авіла пробив повз ворота.

На старті другої половини "Кривбас" уперше потривожив Сілву – Кузик наважився на удар із дистанції, але воротар виявився готовим. Відповідь "Бетіса" виявилася акцентованішою. Родрі отримав передачу з глибини праворуч, увійшов у штрафний та відправив м'яч у дальній кут.

Севільці могли довести рахунок до розгромного. Зокрема, Альтіміра пробив повз ворота здалеку. Натомість команда Вернидуба всерйоз потривожити оборону "геліополітів" так і не змогли. Зрештою, "Кривбас" заслужено зазнав поразки.

Криворіжці значно погіршили шанси на виступи в єврокубках восени. Матч-відповідь плей-офф кваліфікації відбудеться 29 серпня. Невдаха протистояння зосередиться на внутрішніх турнірах.

До слова, напередодні "Динамо" дошкульно програло "Зальцбургу" в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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